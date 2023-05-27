Депутат НС РД Шамиль Омаров вместе с главой Левашинского района Мухтаром Халалмагомедовым встретился с участником СВО, уроженцем села Карлабко Магомедом Магомедовым, прибывшим домой в отпуск.

На встрече также присутствовали первый заместитель главы муниципалитета Абдусалам Дибиров, военком Левашинского и Гергебильского районов Ренат Джамбалаев, а также глава МО «сельсовет Карлабкинский» Сагид Алиев.

Бойцу рассказали о созданных мерах поддержки для участников СВО и их семей, а также пожелали скорейшего возвращения домой с победой и в добром здравии.

Магомед Магомедов со своей стороны поблагодарил гостей за внимание, поддержку бойцов и их семей.