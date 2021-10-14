Депутат НС РД Хабибулла Магомедов прокомментировал предстоящие выборы главы региона

По мнению Хабибуллы Магомедова все три кандидатуры, представленные Президентом России являются достойными людьми, которые внесли определенный вклад в развитие региона. «Сергей Алимович уже на посту врио главы региона показал свою работу, за такой короткий срок посетил районы республики, пообщался с жителями, поднял проблемы региона на федеральный уровень, которые годами копились, и смог найти им решение. На Совете Федерации были представлены вопросы софинансирования и финансирования ряда мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона, которые также поддержало Правительство Российской Федерации. О многом говорит то, что делегация Совета Федерации планирует посетить избрание глава Дагестана. Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне, но и местные жители, которые видят поддержку, оказываемую им помощь, и благодарят за его работу. Видя то, что он делает, уверен, что Сергей Алимович Меликов будет достойным главой нашей республики, который будет работать во благо нашего народа!» — сказал депутат.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники