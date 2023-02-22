Депутат Государственной думы РФ Джамаладин Гасанов поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества 

«Уважаемые военнослужащие, солдаты и офицеры! Поздравляю всех Вас с днём защитника Отечества. Сегодня, когда наша страна вступила в противостояние с мировым злом под маской нацизма и откровенного фашизма, вы — настоящие воины, доблестные солдаты, главная опора, надежда и гордость нашей Родины. Именно благодаря вам, мы – многонациональный народ великого государства и могучей страны, можем смело смотреть в завтрашний день. Пусть же вас, никогда не покидает вера в себя и в свои силы, пусть ваши внутренние и физические ресурсы будут неисчерпаемыми. Помните, ребята, что у вас есть надёжный тыл, и скорее возвращайтесь домой!», — говорится в поздравлении депутата.