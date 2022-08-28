Депутат Госдумы Султан Хамзаев принял участие в церемонии закрытия фестиваля национального вещания «Голос Евразии-2022»

На торжественной церемонии депутат Государственной Думы Султан Хамзаев отметил работу ГТРК Дагестан, а также всего холдинга в целом: «Мы всегда рады нашим гостям, знаем и ценим все то внимание, которое уделяется нашей Республике Руководством ВГТРК, в лице Олега Добродеева. В рамках своей профессиональной, общественно-политической деятельности я знаю, что значит верные информационные партнеры. Холдинг ВГТРК, команда журналистов Эдуарда Петрова – большой друг Федерального проекта «Трезвая Россия». И порой именно камеры за нашими спинами – гарант того, что зрители, общество получат достоверную информацию о той работе, которую мы делаем»,– заявил по итогу мероприятия в своём telegram канале Хамзаев.

Парламентарий также рассказал о двух журналистах из ДНР: Генеральный директор Первого республиканского телеканала Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Пеляницин сделал предложение своей невесте прямо на площадке фестиваля в Дагестане. Хамзаев пожелал молодой паре долгих совместных лет жизни и создания крепкой и дружной многодетной семьи.

«Отдельно приятно, что в работе фестиваля приняли участие представители медиа из ДНР. А Дагестан действительно объединяет. Хочу поздравить Сергея Анатольевича и Светлану Викторовну с решением заключить брачный союз. Крепкого здоровья, энергии, семейного благополучия и как можно больше детского смеха дома!», – отметил Хамзаев.