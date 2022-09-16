Денис Мантуров посетил концерн «КЭМЗ». Вице-премьер вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым ознакомился с деятельностью одного из ведущих промышленных предприятий региона – концерна «КЭМЗ».

Гости посетили производственные площадки, как сборочный, механический, сварочный цеха, цех механической обработки корпусных деталей. Генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов рассказал также о возможностях нового корпуса по сборке авиационной техники.

Как было отмечено, основной вид деятельности завода – производство вертолетов, самолетов малой авиации и изделий для летательных аппаратов.

Денису Мантурову и Сергею Меликову продемонстрировали серийный образец многоцелевого четырёхместного самолета, разработанного концерном «КЭМЗ».