Экономика

Денис Мантуров посетил концерн «КЭМЗ»

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Денис Мантуров посетил концерн «КЭМЗ». Вице-премьер вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым ознакомился с деятельностью одного из ведущих промышленных предприятий региона – концерна «КЭМЗ».

Гости посетили производственные площадки, как сборочный, механический, сварочный цеха, цех механической обработки корпусных деталей. Генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов рассказал также о возможностях нового корпуса по сборке авиационной техники.

Как было отмечено, основной вид деятельности завода – производство вертолетов, самолетов малой авиации и изделий для летательных аппаратов.

Денису Мантурову и Сергею Меликову продемонстрировали серийный образец многоцелевого четырёхместного самолета, разработанного концерном «КЭМЗ».

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