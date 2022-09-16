Денис Мантуров и Сергей Меликов официально запустили новое предприятие в Дагестанских Огнях

В Дагестане запустили единственное в России предприятие по производству стеклянных шаров «Каспий Гласс» в городе Дагестанские Огни. В официальном открытии принял участие вице-премьер Российского правительства Денис Мантуров и глава Дагестана Сергей Меликов.

Стеклошары являются основным сырьем в производстве стекловолокна двухстадийным способом выработки. Они засыпаются в печь для плавки, а после вытягиваются стеклонити с необходимыми техническими характеристиками. Уже из вытянутой стеклонити изготавливаются стекловолокно, стеклоровинг, стеклоткани.

В производстве задействовано по большей части российское сырье и оборудование. Мощность предприятия – 2400 тонн в год. Продукция будет поставляться в Каспийский завод стекловолокна, Махачкалинский завод стекловолокна, другие субъекты России.

Предприятие получило статус резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни», а также заем от фонда развития промышленности республики.