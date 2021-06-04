День защиты детей глава Агульского района провел с теми, кто больше всех нуждается в поддержке взрослых

С Днем защиты детей семью Пирдамовых поздравили глава МО «Агульский район» Закир Каидов и начальник отдела социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодёжной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район» Румина Омарова.

Они пожелали Гасратали и его родителям прежде всего здоровья, чтобы радость и доброта стали залогом отличного настоящего и будущего.

Подопечный главы Гасратали 6 июня отправляется на очередное лечение в Москву, в «Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы», филиал №2.

Напомним, Гасратали Пирдамов с первых дней борется со сложным диагнозом — детским церебральным параличом. Все расходы на лечение Гасратали взял на себя глава Агульского района Закир Каидов.

Источник: Пресс-служба Агульского района