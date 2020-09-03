Вот уже пятнадцать лет 3 сентября страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям в Беслане, произошедшим с 1 по 3 сентября 2004 года. Тогда в результате террористического акта пострадали свыше трехсот человек, большинство из которых женщины и дети.

Этот день символизирует единство страны и общества в борьбе с таким злом, как терроризм. Россия 3 сентября отдает дань памяти всем погибшим от действий террористов не только в Беслане, но и Первомайском, Буденновске, Буйнакске и др.

В этом году различные мероприятия, посвященные этой дате проводятся в режиме онлайн.