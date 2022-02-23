День родного языка

В конце двадцатого века ЮНЕСКО учредило 21 февраля Международным днем родного языка. Это было сделано с целью охранения и развития языкового многообразия на планете. А сохранять языки, оберегать их действительно необходимо. В современном мире наметилась тенденция по стиранию культурных границ, выделения доминантных культур, которые отрицательно сказываются на сохранении культур малочисленных народов, способствуя их ассимиляции.

Язык – сердце народа, на его формирование и звуковое многообразие влияет образ жизни того или иного этноса, его географическое месторасположение и другие этнографические факторы, которые актуальны для каждой нации.

Однако, за словосочетанием «родной язык» спрятано нечто большее. Это чувство своей национальной идентификации, единения с представителями одной национальности, со своими предками, с малой родиной.

Разве не волнует разум родная речь, услышанная на чужбине, и разве не ощущаем мы чувство родства с каждым уголком Агула?!

Для агульцев сохранение родного языка особенно важно. Мы входим в группу тех этносов, которые именуют малочисленными, и что, как не язык, является фактором нашего единения.

Большую роль в аккумуляции национальной речи играют деятели культуры и искусства.

Именно литературные произведения способствуют сохранению народного слова, однако это накладывает на авторов и составителей грамматики родного языка особую ответственность, которая заключается в максимально точном и полном формате фиксирования и трансляции языкового многообразия. По словам Гури Рахмановой, которая является автором как прозаических, так и поэтических произведений на родном языке, речь каждого народа, его национальное слово – это его сердце. Она отмечает: «Дагестан — это сокровищница разных национальных культур, среди которых есть и наша агульская. В народе говорят: «Человек без Родины — что соловей без песни», а Родина — это родной язык, на котором мы говорим с раннего детства, который беспредельно дорог каждому человеку. Именно по языку мы определяем свою национальную принадлежность, в нем весь народ и вся его родина. В светлых, прозрачных глубинах родного языка отражается не только природа родной земли, но и вся история народа. Очень важно молодому поколению знать свой язык, традиции и культуру, чтобы вырасти достойными сыновьями и дочерями своего агульского народа. «Не будет языка — не будет и народа», — сказал один мудрец. На сегодняшний день, когда даже в агульских сёлах дети предпочитают общаться на русском, очень актуальна проблема сохранения родного языка. Поколения народа проходят одно за другим, но результаты жизни каждого поколения остаются в языке. Так давайте постараемся сделать всё, чтобы сохранить наше сокровище — наш агульский язык, который ярок, как радуга, меток, как стрела, задушевен, как песня над колыбелью».

Действительно, песни, сложенные на родном для нас агульском языке, передают особую щемящую тоску по родине, по матери и юности. Они помогали нашим предкам в сложном труде, в тяготах и лишениях. Значение имела не столько рифма, сколько текст, он часто был трагичен и печален. Стих слагался из дум и надежд, передавая всю красоту не только нашей природы, но и основных адатов, традиций, историй, надежд.

Учитель родного языка МКОУ «Хутхульская СОШ» Наида Исмаиловна Магомедова много лет работает с детьми, преподавая азы агульской словесности. По ее словам, подрастающее поколение преимущественно использует в речи русский язык. Это влияет и на произношение, и на знание лексем, на построение предложений, то есть, на те аспекты, которые формируют речевую грамотность. Во многом, по словам специалиста, в этом виноваты не столько гаджеты, сколько сам факт общения в семьях на русском языке. По словам Наиды Исмаиловны, знание родного языка — обязательное условие в аккумуляции и сохранении этнической культуры. В целях реализации данного направления в школах и культурно-досуговых центрах муниципалитетов состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня родного языка, в которых активное участие приняли дети. В рамках подготовки к данным мероприятиям, учащиеся смогли поближе познакомиться с изданиями на национальном языке, узнать много познавательного и ценного. Так, в МКОУ «Тпигская СОШ» состоялось мероприятие «Зе ккане агъул чIал», которое стало уже традиционным для школы, в ходе которого дети смогли проявить свои таланты и знание национальной культуры и родного языка.

Отмечу, что редакция газеты «Агъуларин хабарар» с целью популяризации родного языка в декабре провела конкурс чтения стихов на родном языке «Агъуларин захрафа» среди школьников.

В любом деле для детей примером являются их родители. Очевидно, сложности во владении родной речью возникают от того, что мы уделяем мало внимания изучению родного слова, пополнению своего тезауруса старинной лексикой, и в отсутствии чтения литературы на родном языке. Эти моменты влияют на нашу речевую грамотность. Эту тенденцию нелегко изменить, но в случае успеха мы сможем с уверенностью сказать, что наш агульский язык будет еще многие и многие поколения, а значит, будем и мы – Агулы.

Алёна Магомедова