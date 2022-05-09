День победы в Хасавюрте

До 15 тысяч жителей города, среди которых сотрудники администрации, депутаты регионального и городского Собраний, представители трудовых коллективов, участники локальных конфликтов, ветераны правоохранительных органов, учащиеся школ, студенты, общественники вышли на улицы Хасавюрта с портретами дедов, прадедов и красными знамёнами.

В эту «реку памяти» ежегодно вливаются всё новые поколения горожан ради сохранения исторической памяти о героизме нашего народа и продолжения восстановления преемственности поколений.

Открыл мероприятие митинг на Холме Воинской Славы, в котором приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Сайгидпаша Умаханов, Глава г. Хасавюрт Корголи Корголиев, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха.

««Бессмертный полк» до тех пор будет называться бессмертным, пока мы, наши дети и внуки помнят о тех, кто нам подарил Победу. Это ответ миллионов людей на переписывание истории Второй мировой войны, утверждение памяти о беспримерном подвиге советского народа, который одержал великую победу над нацистской Германией», — отметил Корголи Корголиев.

После торжественного возложения цветов к Мемориалу творческие коллективы города – артисты Государственного ансамбля танца «Молодость Дагестана», муниципального хореографического ансамбля «Эхо гор», ГЦК и ДК «Спартак» представили зрелищную инсценировку на тему Великой Отечественной войны.

Шествие со Знаменем Победы возглавили Александр Макуха, Сайгидпаша Умаханов и Корголи Корголиев. За ними последовал нескончаемый поток людей, которые с портретами своих родных ветеранов, нарядными колоннами прошли по городским улицам.

Далее торжества переместились на Братские могилы и к Мемориалу «Танк Э.Б. Джумагулову», где прошли церемонии возложения цветов.

Беспримерный подвиг советского народа жив и всегда будет жить в памяти хасавюртовцев.

Отметим, в этом году «Бессмертный полк», несмотря на антироссийскую пропаганду, проведут примерно в 90 странах.

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