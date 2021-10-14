Делегация Совета Федерации в Махачкале посетила территорию, на которой строятся дома для военнослужащих

Дома строит Министерство обороны РФ, необходимой инфраструктурой жилые комплексы обеспечит махачкалинская мэрия.

Здесь будет расположен детский сад и школа на 1224 места, оснащенная плавательными бассейнами и всем необходимым современным оборудованием.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин возглавил делегацию сенаторов,прибывших в Дагестан:

«Сегодня, 14 февраля, важный день для дагестанцев, когда изберут Главу Дагестана. Это знаковое событие, и мы рады, что сможем стать его участниками. Перед нами сейчас стоит задача наметить план дальнейших действий в рамках тех вопросов, которые были подняты во время проведения Дней Дагестана в Москве.

Уже сформирована «дорожная карта», которую озвучил руководитель республики Сергей Меликов в марте этого года. Речь идет о реконструкции и строительстве социальных объектов, очистных сооружений, объектов здравоохранения, связанных с функционированием Каспийской флотилии, которую мы сегодня посетили.

Весь комплекс вопросов делегация Совфеда уже предварительно обсудила. На этом работа не заканчивается: планируется подключение федеральных органов исполнительной власти.

Завтра в оперативном режиме проведем совещание с Минстроем и Минэкономразвития России. Есть чем заниматься, предстоит многое сделать. Предлагаю жителям республики тоже активно подключиться к решению имеющихся вопросов», – подытожил Андрей Яцкин.