Делегация из Дагестана примет участие в Российской неделе ГЧП

Дагестанская делегация под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова по поручению руководителя региона Сергея Меликова примет участие в IX Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который пройдёт с 12 по 15 сентября в г. Москве.

Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ.

Российская неделя ГЧП — крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры.

В повестке — наиболее актуальные вопросы развития инфраструктуры и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов примет участие в сессии, посвящённой экологическому партнерству и созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО. В сессии примут участие вице-премьер России Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв и другие.

На полях конгресса планируется подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор», предусматривающих строительство в Дагестане трёх комплексов по обработке твердых коммунальных отходов с полигонами захоронения ТКО в городах Махачкале, Дербенте и Хасавюрте.

Напомним, что в июне этого года на площадке ПМЭФ Глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с ТКО.

В «Российской неделе ГЧП» примут участие представители федеральных органов власти, руководители регионов, институтов развития, финансирующих организаций и экспертного сообщества, инвесторы.

Добавим, что в рамках командировки в г. Москву Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению Главы республики проведёт ряд встреч с представителями федеральных органов власти.