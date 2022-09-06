Даниял Гаджиев: «Создание крупного курортного объекта в Дагестане придаст республике статус всероссийской здравницы»

5 сентября в рамках Восточного экономического форума руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам о том, что уже в следующем году власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии.

«Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть по созданию курорта Каякент в Каякентском районе Дагестана, такое наименование ему пока даем, мы предполагаем, создать всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана»», — сказал Сергей Меликов. По словам главы региона, 6 сентября он выступит с этими предложениями перед Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Поделился своим мнением по этому поводу Даниял Гаджиев, главный редактор газеты «Сарихум». «Создание крупного курортного объекта в Дагестане придаст республике статус всероссийской здравницы. Вкупе с природными и этнографическими достопримечательностями региона Дагестан станет полноценным туристическим центром страны.

Глава региона подчеркнул, что курорт должен быть круглогодичным. Тем самым «высокий сезон» в республике уже не будет ограничен купальным сезоном, и туристические маршруты будут заполнены круглый год. Вместе с тем необходимо вложить средства в туристическую инфраструктуру, создав полноценные условия для бизнеса. При реализации всего вышеперечисленного можно считать туризм бюджетообразующей отраслью, которая не нуждается более в налоговых льготах и сама должна «кормить» расходные статьи бюджета», — сказал Даниял Гаджиев.