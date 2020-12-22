Дагстат обнародовал стоимость продовольственной корзины

С учетом повышения цен стоимость продовольственной корзины в Дагестане составляет 4998,14 рублей. За последнюю неделю цены выросли на 0,8 %, за месяц – 3,1 %. Как и в других регионах страны, резко выросли цены на муку, сахар и подсолнечное масло.

Больше стали стоить яйцо куриное, картофель, подсолнечное масло и сахар.

Рост цен пока ничем не объясняется, особенно на производимую в республике продукцию. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что надо чаще проводить ярмарки, особенно перед праздниками.

Врио вице-премьера провел накануне совещание по контролю и мониторингу цен, где также говорили о необходимости обеспечения продовольственного запаса. Продуктов должно хватить на два месяца вперед.