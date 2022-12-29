Дагнаследие вручает новогодние подарки детям участников СВО

Сегодня, 29 декабря, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова руководитель Дагнаследия Махач Мусаев поздравил с Новым годом детей защитников Отечества — добровольцев, проживающих в Гунибском районе. Дети были рады вниманию и обещали хорошо учиться и помогать своим матерям. Детям передали поздравительные открытки от Главы Дагестана Сергея Меликова.

27 и 28 декабря заместители руководителя Дагнаследия также приняли активное участие в акции #МЫВМЕСТЕ, поздравили детей в семьях мобилизованных в Акушинском и Дахадаевском районах, выразили свою поддержку и благодарность за то, что их сыновья, мужья и отцы исполняют свой воинский долг в зоне СВО.

Поздравили и детей из семей сотрудников Дагнаследия и близких родственников, чьи мобилизованные мужья находятся в зоне СВО.

Таким образом, в преддверии Нового года Дагнаследие уделило внимание более 40 детям из семей военнослужащих.