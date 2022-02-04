Дагестанцы приняли участие в передаче телеканала «Матч ТВ»

Президент любительского футбольного клуба «Кизляр» Шамиль Магомедов принял участие в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ». Шамиль Магомедов стал известен широкой общественности после интервью, где он эмоционально высказался об игре и футболисте своей команды. В студии передачи вместе с депутатом Госдумы РФ Султаном Хамзаевым, ветеранами советского футбола и популярными журналистами обсудили нашумевшее интервью Шамиля Магомедова, которое он дал после очередного матча ЛФЛ Дагестана.В студии телеканала Шамиль Магомедов рассказал про ЛФЛ Дагестана, об истории своей команды, о том, за чей счет она существует. Гости эфира рассказали о проблемах Любительской футбольной лиги Дагестана, в частности у лиги нет поля для проведения матчей в формате 8 на 8. Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев отметил, что с этой проблемой к нему обратилось более 1200 участников ЛФЛ Дагестана и уже есть понимание со стороны министра спорта РД Сажида Сажидова в части решения этих проблем и совместными усилиями будут стараться построить для лиги собственный стадион.

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