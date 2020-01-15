Дагестанцы предлагают потратить 1,2 млрд рублей на ливневки в Махачкале

Махачкалинцы предложили направить денежные средства гранта в размере 1,2 млрд руб. на улучшение состояния ливневых стоков.

Проблему столичные стоков не раз поднимали, так как в дни, когда идут дожди, Махачкала превращается в «маленькую Венецию».

Отметим, что по инициативе В.Васильева дагестанцам предоставили возможность определить цели расходования денежных средств федерального гранта, направленного региону за эффективную работу Правительства РД.

Предложения по расходованию гранта можно внести до 22 января в Министерство экономики и развития Республики Дагестан http://minec-rd.ru/