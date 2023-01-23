Общество

Дагестанцы награждены высшей государственной наградой ЛНР

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В рамках встречи врио Губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника  с делегацией из Республики Дагестан высшей государственной наградой ЛНР — орденом «За доблесть» I степени  награждены председатель Собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов и представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском Крае Бейдулах Исаев.

«В вашем лице благодарю весь народ Дагестана за помощь и поддержку Луганской Народной Республики в борьбе с украинским неонацизмом. Жители братского Дагестана с первых дней спецоперации не только оказывают всестороннюю помощь народу Луганщины, но и в одном строю с нашими ребятами борются с киевским национализмом», — отметил Леонид Пасечник.

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