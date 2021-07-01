Дагестанцы могут стать участниками интернет-акции «Стимул мечты — это сам ты»

С 26 июня по 3 июля Федеральное агентство по делам молодежи совместно с МВД России и органами исполнительной власти субъектов РФ проводят Всероссийскую интернет-акцию «Стимул мечты — это сам ты».

Акция проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники выкладывают посты, сторис или короткие видеоролики на свои страницы в социальных сетях с хештегами #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков. В них участникам необходимо рассказать о том, что для них стимул жизни, что дает им жизненные силы и почему они против наркотиков.

Кроме того, акция предполагает проведение творческого конкурса видеороликов антинаркотической направленности. Участникам конкурса предлагается снять видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, выложить его в социальные сети и подать заявку через систему АИС «Молодежь России»(myrosmol.ru), прикрепив ссылку на размещенный видеоролик. В случае, если аккаунт в социальной сети является закрытым, необходимо прикрепить ссылку на Яндекс.диск, где будет размещен видеоролик для просмотра конкурсной комиссией.

По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на базе Арт-кластера «Таврида».

#минмолРД #активнаямолодежь #Дагестан #Махачкала #Стимулмоеймечты #Противнаркотиков

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