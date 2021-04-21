Дагестанцы могут принять участие в шествии «Бессмертного полка онлайн»

Открыта подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн», которое состоится в каждом регионе России. Жители республики могут подать заявку на участие на сайте 2021.polkrf.ru.

В этом году народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат специальное уведомление. Так же все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких. Для тех, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Отметим, что в прошлом году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на официальном сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.