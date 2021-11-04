Дагестанцы могут принять участие в онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им»

Школьники и студенты Дагестана до 18 лет, резиденты Российской Федерации приглашаются к участию в X юбилейном всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им», который пройдет в ноябре этого года. Чемпионат проходит в двух категориях: «Командный зачёт» и «Индивидуальный зачёт». К участию приглашаются все школьники и студенты.

Для регистрации можете перейти по ссылке http://игра-интернет.рф/championship/ или набрать в поисковой строке «Игра-Интернет.РФ» и перейти на первую страницу.

Регистрацию можно будет пройти до 10 ноября. Сам чемпионат будет проходить с 11 по 25 ноября.

Команды и индивидуальные участники, показавшие лучшие результаты Чемпионата, награждаются почетными дипломами и ценными призами:

1 место — Планшет Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F

2 место — Смартфон Honor 9A

3 место — Фитнес часы Amazfit Bip S

4 и 5 места — 3D ручка 3Dali Plus Comics c комплектом ABS-пластика

А также призы от ПАО «Ростелеком» всем победителям.

В «Командном зачете» приза и диплома удостаивается каждый участник команды. Капитан команды награждается специальным дипломом.

Участники, не занявшие призовые места, получат именные онлайн-сертификаты. Сертификаты будут доступны в личном кабинете на сайте «Изучи интернет – управляй им!» после завершения онлайн-чемпионата.

Подробнее о правилах участия в состязании читайте по ссылке http://игра-интернет.рф/championship/.