Дагестанцы могут принять участие в обсуждении Стратегии социально-экономического развития республики

Министерство экономики и территориального развития опубликовало на своем сайте Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

Обсуждение проекта начато 26 сентября 2021 года. В нем могут принять участие все желающие.

Ознакомиться со Стратегией можно, перейдя по ссылке: http://minec-rd.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-dagestan-na-period-do-2030-goda .

В документе, в частности, обозначены стратегические цели и приоритеты развития на горизонте стратегического видения.

Центральное место занимает стратегия устойчивого развития, защита экологии и сохранение биосистем региона. Особое внимание уделено рыночному планированию, проектированию экономического базиса и инвестиционного комплекса.