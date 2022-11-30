Общество

Дагестанцы могут написать письмо Деду Морозу

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В отделении почты 367000, расположенном по адресу: г. Махачкала ул. Рустамова1/2, появился почтовый ящик для писем Деду Морозу. Опустить в него свои послания можно до 31 декабря.

На табличке рядом с ящиком указан адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Если отправителю понадобится помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.

Отметим, в крупных городах России установлено свыше 100 таких ящиков. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденцию новогоднего волшебника.

В 2021 г. в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие субъекты.

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