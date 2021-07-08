Дагестанцы игнорируют ограничительные меры

Санитарный режим, объявленный в Дагестане из-за увеличения количества заражённых коронавирусом, некоторые представители бизнеса и населения игнорируют: проводятся массовые мероприятия, заведения продолжают принимать гостей.

Роспотребнадзор РД совместно с сотрудниками правопорядка мониторит ситуацию и пересекает нарушения.

Из последних данных, за последнюю неделю было проверено порядка 60 банкетных залов, 11 из которых проводили свадебные торжества в обход запретам.

Против них составлены протоколы и установлен временный запрет деятельности.