Дагестанским школьникам расскажут про нейросети

7 декабря во ВКонтакте пройдут онлайн-трансляции «Урока цифры» с участием представителей Минкомсвязи Дагестана, Mail.ru Group, научно-исследовательского института Сколково, экспертов банковской сферы и медицины, специализирующихся на нейросетях. В прямом эфире также соберутся представители сферы образования, ИТ-эксперты, родители и преподаватели: они поговорят о нейросетях и о том, почему важно изучать технологии в школе, а зрители смогут задать вопросы в чате.

Трансляции пройдут 7 декабря в 11:00 и в 14:00 в группе «Республика Дагестан» https://vk.com/video496425630_456239097?list=9291b4a25e1747b4bf во ВКонтакте.

В эфире с Терекли-Мектебской СОШ имени А.Ш.Джанибекова Ногайского района в 11:00 примет участие Азиз Аджиманбетов (Москва), эксперт в области банковского оборудования: он будет говорить о том может ли система биометрии распознать близнецов и как система биометрии может отличить кто перед ней расположен: человек или фотография?

Расул Курганов, врач-хирург национально-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева(Москва), расскажет как используются нейросети в медицине.

Тамирлан Джумагишиев, сотрудник научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии, врач-нейрохирург (Саратов), расскажет, можно ли сделать анализ ДНК с помощью нейронной сети?

Нурислам Турсынбек, (Республика Казахстан, г.Алматы) научный сотрудник Сколково, расскажет на каком языке программирования удобнее и проще написать программу для нейросети и какие самые распространенные применения нейронных сетей, в чем главные отличия нейронных сетей от обычной компьютерной программы, а также о том какова вероятность того, что искусственный интеллект в какой то момент превзойдет человеческий и произойдет восстание машин?

Рахмедов Руслан Балманбетович, Представитель ООО «Электросвязь» и телекоммуникационной компании «ЭЛЛКО».

С учащимися в 14:00 открытый «Урок Цифры» по теме «Нейросети и коммуникации» проведет Мирон Пузанов, менеджер образовательных проектов Mail.ru Group.

Принять участие в «Уроке цифры» от Mail.ru Group можно будет до середины декабря. Онлайн-тренажеры, адаптированные под разные возрастные группы, помогут школьникам глубже погрузиться в тему и даже попробовать самостоятельно применить нейросети для создания функциональности соцсетей: алгоритма рекомендации друзей, распознавания лица для примерки масок дополненной реальности и собственного миниприложения.

Справка:

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям лучше ориентироваться в мире современных IT профессий.

Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». Информационные партнеры «Урока цифры» – ВКонтакте и Россотрудничество.