Спорт

Дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков занял третье место на первенстве Европы по быстрым шахматам

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Таким образом, юный шахматист прошел отбор на первенство мира по быстрым шахматам. Ученик махачкалинской шахматной школы имени Карпова участвовал в Европейском отборе детско-юношеского первенства мира по быстрым шахматам.

Международная шахматная организация ФИДЕ провела турнир онлайн впервые.
Совет тренеров Федерации шахмат России принял решение отправить Темирбекова на европейские соревнования по результатам прошлых лет.

В отборе приняли участие 72 шахматиста 2010-2011 гг. рождения из 28 стран.
Таймаз Темирбеков стал лучшим среди ребят из России и третьим среди всех и поднялся на 100 пунктов в собственном рейтинге. Сейчас Темирбеков готовится к первенству мира.

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