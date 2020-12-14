Дагестанский шахматист Таймаз Темирбеков занял третье место на первенстве Европы по быстрым шахматам

Таким образом, юный шахматист прошел отбор на первенство мира по быстрым шахматам. Ученик махачкалинской шахматной школы имени Карпова участвовал в Европейском отборе детско-юношеского первенства мира по быстрым шахматам.

Международная шахматная организация ФИДЕ провела турнир онлайн впервые.

Совет тренеров Федерации шахмат России принял решение отправить Темирбекова на европейские соревнования по результатам прошлых лет.

В отборе приняли участие 72 шахматиста 2010-2011 гг. рождения из 28 стран.

Таймаз Темирбеков стал лучшим среди ребят из России и третьим среди всех и поднялся на 100 пунктов в собственном рейтинге. Сейчас Темирбеков готовится к первенству мира.