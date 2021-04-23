Дагестанский парламент провел 57-ю сессию

Хизри Шихсаидов поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Спикер парламента прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию, назвав его «социально ориентированным».

Самым обсуждаемым стал проект закона об изменениях в бюджете. С докладом выступил врио министра финансов Юнус Саадуев. Он отметил, что доходы республиканского бюджета выросли на 6,6 млрд рублей, 6,3 из которых — поступления из федерального бюджета. Увеличены бюджетные ассигнования на социальные проекты.

Законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рассматривали в трех чтениях и приняли большинством голосов.

Во втором окончательном чтении на сессии были рассмотрены законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в законы РД «О муниципальной службе в Республике Дагестан», «О регулировании водных отношений в Республике Дагестан» и другие.

Приняты изменения в законопроект «О прожиточном минимуме в Республике Дагестан» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детям помогут с получением образования.

Всего на сессии депутаты рассмотрели 24 законопроекта.