Дагестанский концерн наладит авиапроизводство

Зампредседатель Правительства РД Ризван Газимагомедов провел заседание рабочей группы по вопросам развития малой авиации в РД.

По итогу заседании ОАО «Концер КЭМЗ» поручено разработать дорожную карту по реализации проекта выпуска самолётов.

По словам гендиректора предприятия Ибрагима Ахматова «Концерн КЭМЗ» сегодня уже производит порядка 50 деталей самолёта ЛМС-901, а в изготовлении всего самолёта «ничего сложного нет». «Через 2-3 года мы могли бы начать», — подытожил он, назвав условием поддержку республики.

Дорожная карта проекта будет предоставлена главе Дагестана.