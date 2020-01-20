Дагестанский бизнесмен претендует на премию в 1 млн долларов за вклад в образование

Дагестанский бизнесмен из села Хрюг, создатель центра Luminary Абдулжелил Абдулкеримов попал в список международной награды Rybakov Prize 2020, призовой фонд которого составляет 1,2 млн. долларов.

Фонд миллиардера Игоря и Екатерины Рыбаковых назвал имена шестнадцати человек, а лауреаты станут известны в феврале. Победитель получит 1 млн. долларов на формирование целевого капитала образовательного учреждения, а 100 000 долларов из этой суммы он может потратить так, как считает нужным. А два других призера получат по 100 000 долларов.

Отметим, что на участие в конкурсе было предоставлено 460 заявок из более 40 государств.