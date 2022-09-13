Дагестанских спортсменов наградили медалями «За спасение на пожаре»

В ночь на 24 июня на Зубовском бульваре в центре Москвы произошло ДТП. Автомобиль марки Mersedes вылетел на тротуар, и, после удара о здание, загорелся. В результате ДТП два человека погибли, а ещё шестеро оказались заблокированы в горящей машине.‍ На помощь пострадавшим пришли спортсмены из Дагестана: главный тренер сборной республики по вольной борьбе Гаджи Рашидов, мастер спорта международного класса Арсланбек Алиев. За героизм и помощь пострадавшим, спортсменов по распоряжению руководства столичного главка МЧС наградили ведомственными наградами «За спасение на пожаре». Награждение проводил начальник московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко.