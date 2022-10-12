Дагестанские производители организовали выпуск продукции для нужд участников СВО

В Минпромторге Дагестана состоялось совещание по вопросам реализации мероприятий в целях оказания поддержки мобилизованных и находящихся в зоне СВО военнослужащих. Совещание состоялось под руководством вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова. Обсуждение состоялось при участии представителей Каспийской флотилии, бизнес-ассоциаций Дагестана, предприятий лёгкой промышленности и тд.

В ходе совещания была организована презентация образцов выпускаемой продукции. В ходе ознакомления с образцами, представители Каспийской флотилии озвучили свои пожелания по техническим аспектам. В свою очередь производители выразили готовность оперативно организовать производство с учётом озвученных пожеланий и требований.

Резюмируя, Ризван Газимагомедов, поручил выстроить конструктивное взаимодействие всех ответственных сторон по освоению востребованной продукции.