Дагестанские представители легкой промышленности приняли участие в выставке в Крыму

В Симферополе прошла V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить». В выставке приняли участие четверо самозанятых из Дагестана, по результатам отбора в республиканском Центре поддержки предпринимательства.

Дагестанцы продемонстрировали образцы текстиля для отелей, образцы головных уборов, обуви, изделия из кожи, спецодежду для персонала предприятий санаторно-курортного комплекса. Были представлены комплекты белья и одежды из домашнего текстиля и льна. На отдельной выставочной экспозиции были выложены шоперы и футболки из ткани с вышивкой и шелкографией , разнообразная картонная и бумажная упаковка, этикетки и аксессуары для сегмента HoReCa.