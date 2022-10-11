Дагестанские предприятия переориентировали свои производства на выпуск изделий для нужд фронта

В Дагестане открыты производства обуви и другой продукции для нужд военных. Предприятиям, которые переориентировали свои производства на выпуск изделий для нужд фронта, будет оказана государственная поддержка, о чем заявил Сергей Меликов.

«Я никому не позволю мешать бизнесу и особенно тем, кто создаёт комфортные условия для наших ребят, которые защищают Родину», — сказал Глава Республики Дагестан. Кроме того, Меликов отметил, что продукция дагестанских предприятий лёгкой промышленности заинтересовала многих покупателей в субъектах страны.