Общество

Дагестанские предприниматели готовы оказать помощь мобилизованным

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6 октября Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов встретился с предпринимателями, которые изъявили желание помочь мобилизованным жителям региона и обеспечить призванных дагестанцев необходимым обмундированием. К инициативе также присоединились региональные общественные объединения предпринимателей.

«Очень рад, что наши предприниматели не остались равнодушными, каждый старается помочь как может. Знаю, что есть предприниматели, которые уже с начала специальной военной помощи оказывают помощь военнослужащим, передавая экипировку и продукты питания. Практика последних лет показала насколько эффективны совместные усилия бизнеса и власти. Предприниматели самоотверженно проявили инициативу оказать всестороннюю помощь нашим бойцам, которые отстаивают честь нашей родины, чтобы каждый из них чувствовал поддержку от своих земляков! Совместными усилиями бизнеса и власти можно добиться того, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались и смело выполняли свой долг!», — сообщил Мурад Далгатов.

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