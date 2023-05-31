Дагестанские медики смогут устранять опухоль нехирургическим методом благодаря новому оборудованию онкоцентра

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом строительства корпуса (каньона) для размещения линейных ускорителей — нового оборудования, приобретенного в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Линейный ускоритель безопасен для пациентов и врачей и «атакует» опухоль напрямую, не повреждая здоровые клетки, позволяя нехирургическим методом устранять опухоль. С помощью нового оборудования медики смогут увеличить объем исследований рака молочной железы и головного мозга.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в целом положительно оценил ход проводимых работ, на сегодня они выполнены на 93 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.