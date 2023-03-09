Дагестанские бизнес-леди приняли участие в российско-кыргызском форуме

Первый российско-киргизский женский форум «Диалог женщин России и Кыргызстана во имя будущего» прошел в «Президент-комплексе» Москвы. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе «ОПОРы России».

В мероприятии участвовали представительницы бизнеса из Дагестана, в том числе председатель Дагестанского регионального отделения «ОПОРы России», депутат НС РД, зам. председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству РД Зульгимар Тагибова.

Форум открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и супруга Президента Кыргызстана Айгуль Жапарова.

В форуме также приняли участие зам. Председателя Совета Федерации, Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ, гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В ходе тематических секций женщины двух стран обсудили законодательные инициативы, вопросы сохранения семейных и других ценностей, большое количество проблем, которые мешают женщинам двигаться вперед, женское здоровье и воспитание подрастающего поколения.