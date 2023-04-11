Дагестанские артисты выступили с гастролями в подмосковном городе Жуковском

Артисты Даргинского музыкально-драматического театра имени О. Батырая выступили с гастролями в подмосковном городе Жуковском.

На​ сцене драматического театра «Стрела» труппа представила комедии «Как дурак разум искал», «Русское лото» и спектакль-притчу «Черная бурка».

Актеры отметили теплый прием, большой интерес, поддержку и уважение зрителей, и сообщили, что осенью ждут жуковчан в Дагестане с​ обменными гастролями.

«В начале сентября на сцене Даргинского театра гости республики покажут спектакли для детей и молодежи. Это «Муха-Цокотуха», «Аладдин и​ волшебная лампа» и​ «Лекарь поневоле», — сообщил и.о. директора Даргинского театра Мухтар Матаев.

Показы проходят при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт» в рамках федеральной программы «Большие гастроли».