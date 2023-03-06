Дагестанские аграрии смогут получить большие размеры федеральных грантов

Об этом рассказал первый вице-премьер республики Руслан Алиев на совещании у главы Дагестана.

В феврале 2023 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера гранта «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей.

Максимальный размер этого гранта вырастет до 7 млн рублей – для тех предпринимателей, кто самостоятельно реализует проекты в молочном, мясном скотоводстве, и до 8 млн – для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые заняты такой же деятельностью.

До 5 млн рублей смогут получить аграрии, которые выращивают фрукты и овощи. И до 6 млн возрастёт объём господдержки для сельхозпотребкооперативов в этой сфере. Вдвое увеличен для них размер субсидий на возмещение затрат при закупке агропродукции у владельцев личных подсобных хозяйств – с 10 млн до 20 млн рублей.