Дагестанские аграрии произвели товаров на 176 млрд рублей

Сергей Меликов подвёл предварительные итоги социально-экономического развития республики. Наиболее заметные достижения отмечены в зерноводстве, произведено 450 тысяч тонн зерна, что на 6,5% больше, чем в 2020 году. В республике сформировался рисоводческий кластер. В прошлом году было произведено более 14 тысяч тонн риса.

В 2021 году в республике собрано 237,9 тысяч тонн винограда, что на 13,8% больше 2020 года. Благодаря принятию федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» дагестанский виноград стал востребованным, закупочная цена на отдельные сорта ягоды доходила до 40 руб. за 1 кг. Переработано 70% урожая.

Эффективное использование сельхозземель остаётся важной задачей.