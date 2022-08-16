Дагестанские аграрии получили в 3 раза больше техники по федеральному лизингу в 2022 году, чем в прошлом году

Об этом сообщил премьер-министр в ходе конференции «Перспективы развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан». Он отметил, что обеспеченность основными видами техники в республике не превышает 40-50%.

Из-за нехватки сельскохозяйственной техники в республике ежегодно не используется значительные площади пашни, не соблюдаются севообороты и упрощаются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, что приводит к огромным потерям урожая, росту себестоимости и снижению конкурентоспособности производимой продукции.

«В этом направлении нам предстоит огромная работа. Ряд шагов мы уже предприняли и они уже дают результат.

В прошлом году нами подписано Соглашение с АО «Росагролизинг» о сотрудничестве в части технической модернизации нашего агропромышленного комплекса.

Как результат, за семь месяцев 2022 года аграриям Дагестана по федеральному лизингу поставлено почти в три раза больше техники по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Абдулмуслимов.