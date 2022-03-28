Дагестанская делегация примет участие в Форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций»

Дагестанская делегация во главе с Председателем Правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым примет участие в Форуме «Северный Кавказ — 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

Мероприятие будет проходить во вторник, 29 марта, в историческом парке «Россия – моя история» в г. Пятигорск Ставропольского края.

От Дагестана в мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Салавов, министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, министр по туризму и НХП Дагестана Эмин Мерданов, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников, представители ЦБ РФ, Минпромторга РФ, Минэнерго РФ, Минсельхоза РФ, Минстроя РФ, Минтранса РФ, Минтруда РФ, Минпросвещения РФ и Ростуризма.

Будут обсуждены вопросы поддержки сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей, рассмотрят совместную работу и сотрудничество в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций.

Делегация Дагестана также намерена принять участие в работе круглого стола: «Меры по сохранению объемов экспорта в условиях санкций, а также расширению отраслевой специализации межрегионального товарооборота».

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках форума затронет вопросы обеспечения продовольственной безопасности, проработки мер, направленных на сохранение рабочих мест, оказание поддержки малому и среднему бизнесу, контроль за ценовой ситуацией.