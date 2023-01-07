Дагестанавтодор предупреждает

В связи с резким ухудшением погодных условий, сопровождающимся значительным понижением температуры и осадками в виде снега, на дорогах возможно образование гололёда.

Подрядные организации обслуживающие дороги переведены на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством. Специалистами ГКУ «Дагестанавтодор» проводится постоянный контроль за ситуацией на дорогах и принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на дорогах республиканского, межмуниципального и местного значения.

Убедительная просьба к водителям транспортных средств, следующих в горные районы, соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно следовать требованиям дорожных знаков, держать безопасную дистанцию. Особую внимательность необходимо проявлять при проезде перевальных участков, где при изменениях погодных условий могут быть снежные заносы и гололед. Избегайте, по возможности, проезда через перевалы в ночное время, воспользуйтесь альтернативными маршрутами.

Убедитесь в исправности транспортного средства, ни в коем случае не выезжайте на летних шинах!

Берегите себя и своих близких!

Телефон экстренных служб 112