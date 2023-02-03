Экономика

Дагестан занимает второе место среди всех регионов СКФО по объему предоставленных средств на поддержку МСП

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Как рассказал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, по объему предоставленных средств из федерального бюджета республика занимает 2 место среди всех регионов СКФО.

«На поддержку МСП в 2022 году из бюджета было выделено 347 млн рублей, в том числе 82 млн рублей из федерального бюджета. Аналогичная сумма, несмотря на напряженный бюджет, заложена и в текущем году.

Поддержку можно получить через сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, такие как: Даглизингфонд, Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр «Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта», — рассказал премьер-министр.

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