Дагестан занимает второе место среди всех регионов СКФО по объему предоставленных средств на поддержку МСП

Как рассказал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, по объему предоставленных средств из федерального бюджета республика занимает 2 место среди всех регионов СКФО.

«На поддержку МСП в 2022 году из бюджета было выделено 347 млн рублей, в том числе 82 млн рублей из федерального бюджета. Аналогичная сумма, несмотря на напряженный бюджет, заложена и в текущем году.

Поддержку можно получить через сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса, такие как: Даглизингфонд, Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр «Мой бизнес» и Центр поддержки экспорта», — рассказал премьер-министр.