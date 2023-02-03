Дагестан за год увеличил объемы переработки плодов и овощей почти на 70%

2466 тонн плодоовощного сырья переработано в прошлом году в Дагестане. Такую информацию в ходе своего выступления озвучил министр сельского хозяйств и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков.

По его словам, в 2022 году переработку плодоовощного сырья и производство консервной продукции, таких как пюре, концентраты, соки, нектары и др., осуществляло 10 предприятий в 6 районах и 2 городах республики.

«По предварительным данным в 2022 году переработано 2466 тонн плодоовощного сырья, что на 68,4% больше, чем в 2021 году, в том числе: плодов — 2201 тонн, овощей — 265 тонн. В 2022 году ожидаемый объем производства плодоовощной консервной продукции составляет 24,9 муб, что составляет 118,6 % к уровню 2021 года», — сообщил Аджеков.