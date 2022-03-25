Дагестан является первым регионом по приросту туристического потока

Министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов дал пресс-конференцию на площадке РИА «Дагестан» по итогам международной выставки MITT-2022, где Дагестан впервые выступил в качестве стратегического партнера события и представил большую экспозицию площадью 100 кв. м. А также были затронуты вопросы развития туристического кластера региона.

На вопрос журналистов о росте турпотока министр отметил, что республика однозначно столкнется со значительно превышающим спросом над существующим предложением.

Мерданов рассказал о министерской госпрограмме, которая предусматривает меру поддержки для муниципалитетов. Речь идет о субсидиях, которые будут выдаваться на развитие туристической инфраструктуры.