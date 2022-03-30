Дагестан выступает приоритетом в развитии футбола

Среди регионов России Дагестан назван одним из приоритетных для развития футбола. Об этом говорили сегодня, 30 марта, на совещании под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова.

Напомним, что четырехстороннее соглашение подписано ранее между Минспорта РФ, Республикой Дагестан, Российским футбольным союзом и региональной организацией «Федерация футбола».

Главой Дагестана отданы соответствующие поручения по созданию инфраструктуры для развития футбола. Реализуются также проекты «Футбол в школу» и «Школьная футбольная лига».