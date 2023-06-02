Экономика

Дагестан вошел в топ-30 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства в прошлом году

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По итогам проведенного в Минэкономразвития России рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2022 год Дагестан занял 30-е место с интегральным значением 13 баллов.

Как сообщили информагентству в пресс-службе Агентства по предпринимательству РД, регион поднялся в рейтинге на 39 позиций по сравнению с 2021 годом.

«Позиция в рейтинге складывалась из оценки трех факторов: оценка результатов реализации проектов ГЧП в 2022 году и в предшествующие годы, а также оценка работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в республике реализуется ряд проектов в формате ГЧП, в частности заключены соглашения в сфере ТКО по строительству 3 крупных мусороперерабатывающих заводов.

Источник: РИА «Дагестан»

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