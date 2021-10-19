Дагестан входит в очередную волну пандемии

Растёт количество тяжелых форм заболевания и сохраняется высокая смертность. На заседании Оперативного штаба Сергей Меликов заявил о необходимости принятия дополнительных мер для поддержания системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Татьяна Беляева сообщила и о том, что к ноябрю ожидается поставка оборудования кислородной станции, которая будет установлена на базе Кизилюртовской городской больницы. Такие же станции позднее появятся в еще 7 городских округах Дагестана.

Прогнозируется, что рост заболеваемости приведет к увеличению числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. На сегодня их более 670 человек. Если такая ситуация сохранится, то в ближайшей перспективе потребуется увеличение поставок.

Приоритетное внимание Глава Дагестана вновь уделил вакцинации. «На прошлой неделе федеральный Оперативный штаб анонсировал о запуске на информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» тепловой карты по эпидемиологической ситуации как в целом по стране, так и в регионах. На этой карте при выборе любого региона можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и оперативные данные по заболеваемости. Дагестан на нем обозначен красным цветом. Это обусловлено только тем, что в республике сохраняется низкий уровень вакцинации, при этом не всегда объемы тестирования соответствуют нормативу, отмечается и высокая занятость коек с аппаратами ИВЛ», – подчеркнул Меликов и призвал пользоваться этой картой при планировании мероприятий за пределами республики.

Сергей Меликов подчеркнул, что пока принимаемых мер недостаточно. Доли вакцинированных не хватает для выработки коллективного иммунитета. На фоне стремительного роста заболеваемости наблюдается снижение темпов вакцинации.