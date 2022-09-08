Дагестан в лидерах в народном рейтинге лучших туристических мест

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил какие места отдыха понравились туристам в этом году. Они опросили 2400 представителей экономически активного населения, посещавшего российские курорты в течение года. Респонденты оценили инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест и отношение к природе, а также отношение местных жителей к туристам.

Выше всего россияне оценили отдых в Калининградской области (16,5 б.) и в Дагестане (16 б.). Наибольшее количество баллов среди российских направлений отдыха Республика Дагестан получила за радушие местных жителей и соотношение цен и качества услуг.

Общий рейтинг выглядит так:

1. Калининградская область — 16,5

2. Дагестан — 16,0

3. Золотое кольцо — 15,9

4. Ставропольский край — 15,8

5. Алтай — 15,2

6. Камчатка — 14,5

7. Крым — 14,5

8. Краснодарский край — 14,4