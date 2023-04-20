Дагестан в числе регионов-лидеров по организации комплексных кадастровых работ

Об этом сообщили на совещании Росреестра по вопросам исполнения поручений Президента России в части реализации «Национальной системы пространственных данных».

В прошлом году за счет поддержки из федерального бюджета Минимуществом были организованы мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ в 9 муниципальных образованиях на 36 кадастровых кварталах.

Всего работы проведены в отношении 11 тысяч зданий и сооружений, а также свыше 20 тысяч земельных участков.

В этом году для проведения кадастровых работ республика получила порядка 90 млн.рублей. Работы по установлению границ объектов недвижимости пройдут на территории 10 муниципальных образований.

Комплексные кадастровые работы – это осуществляемые за счет государственных средств (то есть бесплатно для граждан) работы по установлению границ земельных участков, зданий на определенной территории.